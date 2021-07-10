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مراجعو قسم الطوارئ بـ"تخصصي الطائف" يشكون الانتظار في الخارج وقت الظهيرة

"الصحة": الحالات تزايدت بسبب تحويل المستشفى الآخر لـ"كورونا"

شكا عدد من المراجعين ومرافقيهم تخصيص مكان للجلوس والانتظار لدخول قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة وقت الظهيرة.

وتلقت "سبق" شكوى أحد المواطنين نقل فيها استياء عدد من المراجعين لقسم طوارئ مستسفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد أن وُضعت لهم أماكن للجلوس خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة، خصوصًا وقت الظهيرة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يشهد زيادة في أعداد المراجعين بسبب تحويل مجمع الملك فيصل الطبي لمستشفى خاص بحالات كورونا، حيث بلغ عدد المراجعين للشهر الماضي 8913 مراجعًا بمعدل 330 مراجعًا يوميًا.

وأضاف "الحميدان" أن "من الحالات 40% حالة باردة من المفروض أن تتوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة لتقديم الخدمة لهم، ولكن يرفض الكثير منهم مراجعة المراكز؛ ما يتسبب لنا في تأخير الخدمة لمن يحتاج خدمة طارئة أو عاجلة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مراجعو قسم الطوارئ بـ"تخصصي الطائف" يشكون الانتظار في الخارج وقت الظهيرة
سبق

شكا عدد من المراجعين ومرافقيهم تخصيص مكان للجلوس والانتظار لدخول قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة وقت الظهيرة.

وتلقت "سبق" شكوى أحد المواطنين نقل فيها استياء عدد من المراجعين لقسم طوارئ مستسفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد أن وُضعت لهم أماكن للجلوس خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة، خصوصًا وقت الظهيرة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يشهد زيادة في أعداد المراجعين بسبب تحويل مجمع الملك فيصل الطبي لمستشفى خاص بحالات كورونا، حيث بلغ عدد المراجعين للشهر الماضي 8913 مراجعًا بمعدل 330 مراجعًا يوميًا.

وأضاف "الحميدان" أن "من الحالات 40% حالة باردة من المفروض أن تتوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة لتقديم الخدمة لهم، ولكن يرفض الكثير منهم مراجعة المراكز؛ ما يتسبب لنا في تأخير الخدمة لمن يحتاج خدمة طارئة أو عاجلة".

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
08:35 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:30 AM

مراجعو قسم الطوارئ بـ"تخصصي الطائف" يشكون الانتظار في الخارج وقت الظهيرة

"الصحة": الحالات تزايدت بسبب تحويل المستشفى الآخر لـ"كورونا"

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سعود الدعجاني - الطائف
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شكا عدد من المراجعين ومرافقيهم تخصيص مكان للجلوس والانتظار لدخول قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة وقت الظهيرة.

وتلقت "سبق" شكوى أحد المواطنين نقل فيها استياء عدد من المراجعين لقسم طوارئ مستسفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد أن وُضعت لهم أماكن للجلوس خارج المستشفى وسط الأجواء الحارة، خصوصًا وقت الظهيرة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يشهد زيادة في أعداد المراجعين بسبب تحويل مجمع الملك فيصل الطبي لمستشفى خاص بحالات كورونا، حيث بلغ عدد المراجعين للشهر الماضي 8913 مراجعًا بمعدل 330 مراجعًا يوميًا.

وأضاف "الحميدان" أن "من الحالات 40% حالة باردة من المفروض أن تتوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة لتقديم الخدمة لهم، ولكن يرفض الكثير منهم مراجعة المراكز؛ ما يتسبب لنا في تأخير الخدمة لمن يحتاج خدمة طارئة أو عاجلة".

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