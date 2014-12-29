"الشورى".. تعديلات وإضافات في نظام المرافعات

خلال جلسته الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مقترح مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام والمقدم استناداً إلى المادة (23).

كما وافق على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ووافق على توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.