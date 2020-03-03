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تزويد بالذخيرة.. أمريكا تعلن دعم تركيا عسكرياً في إدلب

تبحث طلب أنقرة الحصول على دفاعات جوية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.

تركيا أمريكا إدلب

الرئيسية/ أخبار العالم

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تزويد بالذخيرة.. أمريكا تعلن دعم تركيا عسكرياً في إدلب
سبق

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
07:21 PM

تزويد بالذخيرة.. أمريكا تعلن دعم تركيا عسكرياً في إدلب

تبحث طلب أنقرة الحصول على دفاعات جوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وذكر "جيفري" للصحفيين أن تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومعظم الجيش يستخدم عتاداً أمريكياً، وستعمل واشنطن على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، بين السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي أن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.

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