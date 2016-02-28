"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تشمل 5 محافظات
قال: مصحوبة برياح نشطة والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تشمل 5 محافظات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-28
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:02 PM
"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تشمل 5 محافظات
قال: مصحوبة برياح نشطة والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.