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أول فريق نسائي سعودي بـ"رالي داكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات

مؤسستاه ترويان قصة غرامهما بهذه الرياضة منذ الطفولة.. الإقبال مفاجأة

كشف أول فريق نسائي سعودي يشارك في "رالي داكار السعودية 2021"، عزمه فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد الرالي، ونوهت مؤسستا الفريق "دانيا عقيل، ومشاعل العبيدان" بالدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأعربتا عن تطلعاتهم بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه وخططه.

وعبرت "العبيدان"، خلال استضافة الفريق في برنامج "صباح السعودية"، عن فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2021"، ولفتت إلى أن خطة عمل فريق "شيرو" على المدى الطويل فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

واستذكرت بداية هوايتها مع هذه الرياضة منذ طفولتها مع إحضار والدها "دباب"، والتي تطورت مع مرور الأيام والسنوات، وأعربت عن مفاجأتها بإقبال البنات على هذه الرياضة، مضيفةً: "منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت عليّ الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق".

بدورها أكدت دانيا عقيل أن الهدف من الاشتراك في رالي داكار ليس من أجل المشاركة فحسب؛ بل المنافسة واستعداداً لذلك نشارك في الراليات السعودية المحلية للتطوير والتدريب، مشيرة إلى ان دخولها لهذا المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها وشغفها الدراجات النارية في البر، ودعت إلى تقبل مخاطر هذه اللعبة وإصاباتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أول فريق نسائي سعودي بـ"رالي داكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات
سبق

كشف أول فريق نسائي سعودي يشارك في "رالي داكار السعودية 2021"، عزمه فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد الرالي، ونوهت مؤسستا الفريق "دانيا عقيل، ومشاعل العبيدان" بالدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأعربتا عن تطلعاتهم بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه وخططه.

وعبرت "العبيدان"، خلال استضافة الفريق في برنامج "صباح السعودية"، عن فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2021"، ولفتت إلى أن خطة عمل فريق "شيرو" على المدى الطويل فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

واستذكرت بداية هوايتها مع هذه الرياضة منذ طفولتها مع إحضار والدها "دباب"، والتي تطورت مع مرور الأيام والسنوات، وأعربت عن مفاجأتها بإقبال البنات على هذه الرياضة، مضيفةً: "منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت عليّ الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق".

بدورها أكدت دانيا عقيل أن الهدف من الاشتراك في رالي داكار ليس من أجل المشاركة فحسب؛ بل المنافسة واستعداداً لذلك نشارك في الراليات السعودية المحلية للتطوير والتدريب، مشيرة إلى ان دخولها لهذا المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها وشغفها الدراجات النارية في البر، ودعت إلى تقبل مخاطر هذه اللعبة وإصاباتها.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
02:21 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:03 PM

أول فريق نسائي سعودي بـ"رالي داكار" يعتزم فتح باب التسجيل للفتيات

مؤسستاه ترويان قصة غرامهما بهذه الرياضة منذ الطفولة.. الإقبال مفاجأة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
23
6,883

كشف أول فريق نسائي سعودي يشارك في "رالي داكار السعودية 2021"، عزمه فتح باب التسجيل للفتيات السعوديات للمشاركة والانضمام للفريق بعد الرالي، ونوهت مؤسستا الفريق "دانيا عقيل، ومشاعل العبيدان" بالدعم الحكومي المتمثل في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأعربتا عن تطلعاتهم بإحضار رعاة لتمويل مشروع الفريق لتحقيق أهدافه وخططه.

وعبرت "العبيدان"، خلال استضافة الفريق في برنامج "صباح السعودية"، عن فخرها بالمشاركة في "رالي داكار السعودية 2021"، ولفتت إلى أن خطة عمل فريق "شيرو" على المدى الطويل فتح المجال واستقطاب الفتيات السعوديات لتحقيق أحلامهن في دخول مجال سباق السيارات.

واستذكرت بداية هوايتها مع هذه الرياضة منذ طفولتها مع إحضار والدها "دباب"، والتي تطورت مع مرور الأيام والسنوات، وأعربت عن مفاجأتها بإقبال البنات على هذه الرياضة، مضيفةً: "منذ أن بدأت بوضع صوري في وسائل التواصل وأنا أقود الدباب في البر أو الشارع، حتى انهالت عليّ الأسئلة من الفتيات السعوديات والخليجيات عن كيفية المشاركة، وهذا بدوره يشجعنا على الانطلاق".

بدورها أكدت دانيا عقيل أن الهدف من الاشتراك في رالي داكار ليس من أجل المشاركة فحسب؛ بل المنافسة واستعداداً لذلك نشارك في الراليات السعودية المحلية للتطوير والتدريب، مشيرة إلى ان دخولها لهذا المجال بدأ منذ الطفولة مع حبها وشغفها الدراجات النارية في البر، ودعت إلى تقبل مخاطر هذه اللعبة وإصاباتها.

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