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بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

للمرة الثانية في تاريخه

توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

ويدين فريق البافاري بالفضل للمدافع الفرنسي بنيامين بافارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات الفريق بايرن ميونخ ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى مونديال الأندية.

كأس العالم للأندية بايرن ميونخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية
سبق

توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

ويدين فريق البافاري بالفضل للمدافع الفرنسي بنيامين بافارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات الفريق بايرن ميونخ ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى مونديال الأندية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:39 PM
اخر تعديل
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
12:56 AM

بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

للمرة الثانية في تاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

ويدين فريق البافاري بالفضل للمدافع الفرنسي بنيامين بافارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبات الفريق بايرن ميونخ ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى مونديال الأندية.

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