بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

للمرة الثانية في تاريخه

توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.



ويدين فريق البافاري بالفضل للمدافع الفرنسي بنيامين بافارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.



وبات الفريق بايرن ميونخ ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة إلى مونديال الأندية.