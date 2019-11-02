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سفوح الجبال وقممها بمكة الملاذ الأخير للمخالفين .. الحملات الأمنية أربكتهم

حراج الكعكية بات مرتعاً خصباً لهم عبر العمل الذي وفّره لهم بنو جلدتهم

اتخذ عددٌ من المخالفين لنظام الإقامة والعمل سفوح الجبال وقممها ملاذاً لهم للهروب من قبضة رجال الأمن بالعاصمة المقدّسة وملاحقاتهم.

"سبق" وثّقت وجود المخالفين في سفوح الجبال المطلة على حراج الكعكية وانتشارهم فيها، وأسهم في ذلك قيام بني جلدتهم بتوفير فرص عمل لهم في الحراج بشكل يومي؛ ما جعله مرتعاً خصباً لهم، ولقرب مكان هروبهم في حال مشاهدتهم إحدى دوريات الجهات الأمنية.

وأصبحت العمالة ترصد وتتابع المركبات الأمنية حال قدومها إلى الموقع، فتقوم بإشعار المخالفين الآخرين الذين يبادرون على الفور بصعود سفوح الجبال المرتفعة والانتظار حتى تغادر الجهات ذات العلاقة، ومن ثم العودة إلى ممارسة أعمالهم بالتواطؤ مع بني جلدتهم.

نظام الإقامة والعمل رجال الأمن العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفوح الجبال وقممها بمكة الملاذ الأخير للمخالفين .. الحملات الأمنية أربكتهم
سبق

اتخذ عددٌ من المخالفين لنظام الإقامة والعمل سفوح الجبال وقممها ملاذاً لهم للهروب من قبضة رجال الأمن بالعاصمة المقدّسة وملاحقاتهم.

"سبق" وثّقت وجود المخالفين في سفوح الجبال المطلة على حراج الكعكية وانتشارهم فيها، وأسهم في ذلك قيام بني جلدتهم بتوفير فرص عمل لهم في الحراج بشكل يومي؛ ما جعله مرتعاً خصباً لهم، ولقرب مكان هروبهم في حال مشاهدتهم إحدى دوريات الجهات الأمنية.

وأصبحت العمالة ترصد وتتابع المركبات الأمنية حال قدومها إلى الموقع، فتقوم بإشعار المخالفين الآخرين الذين يبادرون على الفور بصعود سفوح الجبال المرتفعة والانتظار حتى تغادر الجهات ذات العلاقة، ومن ثم العودة إلى ممارسة أعمالهم بالتواطؤ مع بني جلدتهم.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
12:17 PM

سفوح الجبال وقممها بمكة الملاذ الأخير للمخالفين .. الحملات الأمنية أربكتهم

حراج الكعكية بات مرتعاً خصباً لهم عبر العمل الذي وفّره لهم بنو جلدتهم

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
5,373

اتخذ عددٌ من المخالفين لنظام الإقامة والعمل سفوح الجبال وقممها ملاذاً لهم للهروب من قبضة رجال الأمن بالعاصمة المقدّسة وملاحقاتهم.

"سبق" وثّقت وجود المخالفين في سفوح الجبال المطلة على حراج الكعكية وانتشارهم فيها، وأسهم في ذلك قيام بني جلدتهم بتوفير فرص عمل لهم في الحراج بشكل يومي؛ ما جعله مرتعاً خصباً لهم، ولقرب مكان هروبهم في حال مشاهدتهم إحدى دوريات الجهات الأمنية.

وأصبحت العمالة ترصد وتتابع المركبات الأمنية حال قدومها إلى الموقع، فتقوم بإشعار المخالفين الآخرين الذين يبادرون على الفور بصعود سفوح الجبال المرتفعة والانتظار حتى تغادر الجهات ذات العلاقة، ومن ثم العودة إلى ممارسة أعمالهم بالتواطؤ مع بني جلدتهم.

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