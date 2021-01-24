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"الغذاء والدواء" تحدّد نصائح مهمة قبل كسر "حبة الدواء"

بينها استشارة الصيدلي وقراءة التعليمات والتأكّد من شكلها

شدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة استشارة الصيدلي المختص قبل كسر حبة الدواء إلى النصف وتناولها.

وأوضحت الهيئة، أن كسر حبة الدواء إلى النصف يعتمد على شكلها وقابليتها، مع وجود علامة تحدد مكان الكسر لتكون بشكل متساوٍ.

ولفتت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الحرص على وجود علامة تحدد مكان الكسر، بعد استشارة الطبيب، والالتزام بأن تكون الأجزاء متساوية لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء، مع قراءة نشرة التعليمات المرفقة؛ للتأكد من قابلية الدواء للكسر، على أن يكون كسر الحبة قبل الاستعمال مباشرة.

وحدّدت الهيئة بعض أشكال الأدوية غير القابلة للكسر مثل لأنها تحتوي على المادة الفعالة على شكل بودرة، وحبوب الأدوية الفوّارة لأنها صنعت كي تذوب بالماء، وحبوب الأدوية المغلفة؛ لأن الهدف من تغليف الحبة حماية الدواء من أحماض المعدة.

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"الغذاء والدواء" تحدّد نصائح مهمة قبل كسر "حبة الدواء"
سبق

شدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة استشارة الصيدلي المختص قبل كسر حبة الدواء إلى النصف وتناولها.

وأوضحت الهيئة، أن كسر حبة الدواء إلى النصف يعتمد على شكلها وقابليتها، مع وجود علامة تحدد مكان الكسر لتكون بشكل متساوٍ.

ولفتت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الحرص على وجود علامة تحدد مكان الكسر، بعد استشارة الطبيب، والالتزام بأن تكون الأجزاء متساوية لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء، مع قراءة نشرة التعليمات المرفقة؛ للتأكد من قابلية الدواء للكسر، على أن يكون كسر الحبة قبل الاستعمال مباشرة.

وحدّدت الهيئة بعض أشكال الأدوية غير القابلة للكسر مثل لأنها تحتوي على المادة الفعالة على شكل بودرة، وحبوب الأدوية الفوّارة لأنها صنعت كي تذوب بالماء، وحبوب الأدوية المغلفة؛ لأن الهدف من تغليف الحبة حماية الدواء من أحماض المعدة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
10:20 AM

"الغذاء والدواء" تحدّد نصائح مهمة قبل كسر "حبة الدواء"

بينها استشارة الصيدلي وقراءة التعليمات والتأكّد من شكلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة استشارة الصيدلي المختص قبل كسر حبة الدواء إلى النصف وتناولها.

وأوضحت الهيئة، أن كسر حبة الدواء إلى النصف يعتمد على شكلها وقابليتها، مع وجود علامة تحدد مكان الكسر لتكون بشكل متساوٍ.

ولفتت في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الحرص على وجود علامة تحدد مكان الكسر، بعد استشارة الطبيب، والالتزام بأن تكون الأجزاء متساوية لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء، مع قراءة نشرة التعليمات المرفقة؛ للتأكد من قابلية الدواء للكسر، على أن يكون كسر الحبة قبل الاستعمال مباشرة.

وحدّدت الهيئة بعض أشكال الأدوية غير القابلة للكسر مثل لأنها تحتوي على المادة الفعالة على شكل بودرة، وحبوب الأدوية الفوّارة لأنها صنعت كي تذوب بالماء، وحبوب الأدوية المغلفة؛ لأن الهدف من تغليف الحبة حماية الدواء من أحماض المعدة.

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