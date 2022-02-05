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إطلاق إصدار جديد من "ويندوز 11" يتضمن ميزات تجريبية ثورية

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، إطلاقها إصداراً جديداً من نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 11"، الذي يتضمّن ميزات تجريبية وصفتها بالثورية.

وأوضحت "مايكروسوفت"، في بيان رسمي، أن إصدار "ويندوز 11 بيلد" سيتضمّن 3 قنوات توزيع مختلفة، أولاها قناة مخصّصة للمطوّرين والأخرى لإصدار البيتا وأخرى لمعاينة التغييرات.

وسيمكن لمستخدمي "ويندوز 11 بيلد"، عبر قناة المطورين في الوصول إلى بعض الميزات التجريبية، التي لم تصل بعد للإصدار الدائم من "ويندوز 11".

ولكن ستحصل قناة "بيتا" في "ويندوز 11 بيلد" على ميزات أخرى أكثر استقراراً، ويُتوقع أن تتماشى مع البنية النهائية لنظام التشغيل.

وللوصول إلى ذلك الإصدار يمكن مطالعة التحديثات الجديدة عبر موقع "مايكروسوفت"، والحصول على أيّ من تلك الإصدارات، للتمتع بالميزات الجديدة الثورية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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إطلاق إصدار جديد من "ويندوز 11" يتضمن ميزات تجريبية ثورية
سبق

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، إطلاقها إصداراً جديداً من نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 11"، الذي يتضمّن ميزات تجريبية وصفتها بالثورية.

وأوضحت "مايكروسوفت"، في بيان رسمي، أن إصدار "ويندوز 11 بيلد" سيتضمّن 3 قنوات توزيع مختلفة، أولاها قناة مخصّصة للمطوّرين والأخرى لإصدار البيتا وأخرى لمعاينة التغييرات.

وسيمكن لمستخدمي "ويندوز 11 بيلد"، عبر قناة المطورين في الوصول إلى بعض الميزات التجريبية، التي لم تصل بعد للإصدار الدائم من "ويندوز 11".

ولكن ستحصل قناة "بيتا" في "ويندوز 11 بيلد" على ميزات أخرى أكثر استقراراً، ويُتوقع أن تتماشى مع البنية النهائية لنظام التشغيل.

وللوصول إلى ذلك الإصدار يمكن مطالعة التحديثات الجديدة عبر موقع "مايكروسوفت"، والحصول على أيّ من تلك الإصدارات، للتمتع بالميزات الجديدة الثورية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
12:04 PM

إطلاق إصدار جديد من "ويندوز 11" يتضمن ميزات تجريبية ثورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، إطلاقها إصداراً جديداً من نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 11"، الذي يتضمّن ميزات تجريبية وصفتها بالثورية.

وأوضحت "مايكروسوفت"، في بيان رسمي، أن إصدار "ويندوز 11 بيلد" سيتضمّن 3 قنوات توزيع مختلفة، أولاها قناة مخصّصة للمطوّرين والأخرى لإصدار البيتا وأخرى لمعاينة التغييرات.

وسيمكن لمستخدمي "ويندوز 11 بيلد"، عبر قناة المطورين في الوصول إلى بعض الميزات التجريبية، التي لم تصل بعد للإصدار الدائم من "ويندوز 11".

ولكن ستحصل قناة "بيتا" في "ويندوز 11 بيلد" على ميزات أخرى أكثر استقراراً، ويُتوقع أن تتماشى مع البنية النهائية لنظام التشغيل.

وللوصول إلى ذلك الإصدار يمكن مطالعة التحديثات الجديدة عبر موقع "مايكروسوفت"، والحصول على أيّ من تلك الإصدارات، للتمتع بالميزات الجديدة الثورية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,236
142 مليون ..

142 مليون ..

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