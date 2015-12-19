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"الموارد البشرية" بالرياض تطلق مبادرة "وفاء" للتواصل مع متقاعديها

استهدفت "20" من موظفي الفرع بحضور عددٍ من القيادات والمنسوبين

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الملتقى الأول من "مبادرة الوفاء" التي استهدفت "20" متقاعدًا من موظفي الفرع بحضور مجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه.

اشتمل الملتقى على بعض الفقرات الترحيبية وتبادل الأحاديث الودية بين الحضور ثم كرّم الدكتور الحربي المتقاعدين شاكرًا لهم إجابة الدعوة، وموضحًا لهم أن الهدف من تنظيم هذه الملتقيات هو تقوية أواصر العلاقات والحفاظ على استمراريتها بين المتقاعدين من جهة ومنسوبي الفرع حاليًا من جهة أخرى والاستفادة من خبرات الأخوة المتقاعدين في شتى المجالات والاطمئنان على أحوالهم، متمنيًا للجميع التوفيق وحياة سعيدة حافلة بالعطاء.

يُذكر أن "مبادرة وفاء" تأتي ضمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي أطلقها الفرع أخيرًا لتكريم منسوبيه وتقدير جهودهم سواءً المتقاعدين منهم أو من هم على رأس العمل والإشادة بدورهم والتعريف بما قدموه.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية" بالرياض تطلق مبادرة "وفاء" للتواصل مع متقاعديها
سبق

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الملتقى الأول من "مبادرة الوفاء" التي استهدفت "20" متقاعدًا من موظفي الفرع بحضور مجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه.

اشتمل الملتقى على بعض الفقرات الترحيبية وتبادل الأحاديث الودية بين الحضور ثم كرّم الدكتور الحربي المتقاعدين شاكرًا لهم إجابة الدعوة، وموضحًا لهم أن الهدف من تنظيم هذه الملتقيات هو تقوية أواصر العلاقات والحفاظ على استمراريتها بين المتقاعدين من جهة ومنسوبي الفرع حاليًا من جهة أخرى والاستفادة من خبرات الأخوة المتقاعدين في شتى المجالات والاطمئنان على أحوالهم، متمنيًا للجميع التوفيق وحياة سعيدة حافلة بالعطاء.

يُذكر أن "مبادرة وفاء" تأتي ضمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي أطلقها الفرع أخيرًا لتكريم منسوبيه وتقدير جهودهم سواءً المتقاعدين منهم أو من هم على رأس العمل والإشادة بدورهم والتعريف بما قدموه.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:38 PM

"الموارد البشرية" بالرياض تطلق مبادرة "وفاء" للتواصل مع متقاعديها

استهدفت "20" من موظفي الفرع بحضور عددٍ من القيادات والمنسوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء اليوم الملتقى الأول من "مبادرة الوفاء" التي استهدفت "20" متقاعدًا من موظفي الفرع بحضور مجموعة من قيادات الفرع ومنسوبيه.

اشتمل الملتقى على بعض الفقرات الترحيبية وتبادل الأحاديث الودية بين الحضور ثم كرّم الدكتور الحربي المتقاعدين شاكرًا لهم إجابة الدعوة، وموضحًا لهم أن الهدف من تنظيم هذه الملتقيات هو تقوية أواصر العلاقات والحفاظ على استمراريتها بين المتقاعدين من جهة ومنسوبي الفرع حاليًا من جهة أخرى والاستفادة من خبرات الأخوة المتقاعدين في شتى المجالات والاطمئنان على أحوالهم، متمنيًا للجميع التوفيق وحياة سعيدة حافلة بالعطاء.

يُذكر أن "مبادرة وفاء" تأتي ضمن الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي أطلقها الفرع أخيرًا لتكريم منسوبيه وتقدير جهودهم سواءً المتقاعدين منهم أو من هم على رأس العمل والإشادة بدورهم والتعريف بما قدموه.

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