النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 104530 والوفيات 817 شخصاً

سجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104530 إصابةً.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104530 إصابةً.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
11:32 PM

لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 104530 والوفيات 817 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
165

سجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104530 إصابةً.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,054
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,370
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,287

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة