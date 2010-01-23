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"التعليم" تُطلق تطبيق مصحف مدرستي الإلكتروني

قالت: وفق المنهج الدراسي المعتمد من قِبل الوزارة

أعلنت وزارة التعليم إطلاق "مصحف مدرستي"؛ موضحة أنه عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج الدراسي المعتمد من قِبل الوزارة.

وقالت: مميزات "مصحف مدرستي" تشمل أنه يعرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة، ويوفر التفاسير للآيات المتضمنة الإعجاز العلمي واللغوي، كما يمكّن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ.

وأضافت الوزارة: يوفر تلاوات متعدّدة، ويوفر خاصية الاستماع لآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات، ويوفر للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.

وأردفت: يمكّن الطالب كذلك من استعراض واجبات مقرّر القرآن المُسندة له من معلمه وحلها.

وأشارت إلى أن التطبيق متوافر الآن على جميع الأجهزة.

وزارة التعليم مصحف مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تُطلق تطبيق مصحف مدرستي الإلكتروني
سبق

أعلنت وزارة التعليم إطلاق "مصحف مدرستي"؛ موضحة أنه عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج الدراسي المعتمد من قِبل الوزارة.

وقالت: مميزات "مصحف مدرستي" تشمل أنه يعرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة، ويوفر التفاسير للآيات المتضمنة الإعجاز العلمي واللغوي، كما يمكّن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ.

وأضافت الوزارة: يوفر تلاوات متعدّدة، ويوفر خاصية الاستماع لآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات، ويوفر للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.

وأردفت: يمكّن الطالب كذلك من استعراض واجبات مقرّر القرآن المُسندة له من معلمه وحلها.

وأشارت إلى أن التطبيق متوافر الآن على جميع الأجهزة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
01:34 PM

"التعليم" تُطلق تطبيق مصحف مدرستي الإلكتروني

قالت: وفق المنهج الدراسي المعتمد من قِبل الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم إطلاق "مصحف مدرستي"؛ موضحة أنه عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح مادة القرآن الكريم للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية، وفق المنهج الدراسي المعتمد من قِبل الوزارة.

وقالت: مميزات "مصحف مدرستي" تشمل أنه يعرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة، ويوفر التفاسير للآيات المتضمنة الإعجاز العلمي واللغوي، كما يمكّن الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ.

وأضافت الوزارة: يوفر تلاوات متعدّدة، ويوفر خاصية الاستماع لآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات، ويوفر للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.

وأردفت: يمكّن الطالب كذلك من استعراض واجبات مقرّر القرآن المُسندة له من معلمه وحلها.

وأشارت إلى أن التطبيق متوافر الآن على جميع الأجهزة.

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