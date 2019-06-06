نائب أمير الجوف يزور رؤساء المحاكم بمنازلهم ويهنئهم بعيد الفطر

دعوا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها

قام نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بزيارة مساء اليوم لرؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة بمنازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.

فقد زار الأمير عبدالعزيز بن فهد: رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ أحمد بن منزل المقبل، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي، ورئيس كتابة عدل سكاكا الشيخ عبدالحكيم بن خالد الحميد، كما زار نواف بن ذباح المويشير.

ودعا نائب أمير الجوف الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.

وقد أعرب رؤساء المحاكم عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها.