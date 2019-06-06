النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الجوف يزور رؤساء المحاكم بمنازلهم ويهنئهم بعيد الفطر

دعوا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها

قام نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بزيارة مساء اليوم لرؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة بمنازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.
فقد زار الأمير عبدالعزيز بن فهد: رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ أحمد بن منزل المقبل، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي، ورئيس كتابة عدل سكاكا الشيخ عبدالحكيم بن خالد الحميد، كما زار نواف بن ذباح المويشير.
ودعا نائب أمير الجوف الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.
وقد أعرب رؤساء المحاكم عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الجوف يزور رؤساء المحاكم بمنازلهم ويهنئهم بعيد الفطر
سبق

قام نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بزيارة مساء اليوم لرؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة بمنازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.
فقد زار الأمير عبدالعزيز بن فهد: رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ أحمد بن منزل المقبل، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي، ورئيس كتابة عدل سكاكا الشيخ عبدالحكيم بن خالد الحميد، كما زار نواف بن ذباح المويشير.
ودعا نائب أمير الجوف الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.
وقد أعرب رؤساء المحاكم عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
02:35 PM

نائب أمير الجوف يزور رؤساء المحاكم بمنازلهم ويهنئهم بعيد الفطر

دعوا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
183

قام نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بزيارة مساء اليوم لرؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة بمنازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.
فقد زار الأمير عبدالعزيز بن فهد: رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ أحمد بن منزل المقبل، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي، ورئيس كتابة عدل سكاكا الشيخ عبدالحكيم بن خالد الحميد، كما زار نواف بن ذباح المويشير.
ودعا نائب أمير الجوف الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.
وقد أعرب رؤساء المحاكم عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,346
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,174
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,304
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,965

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة