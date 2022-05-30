أزمةٌ تضرب "مصافي النفط الأمريكية".. وارتفاع تاريخي لأسعار الوقود

في الوقت نفسه، سجلت الاحتياطات الأمريكية للوقود، مزيدًا من التراجع إلى مستوى لم يسبق أن سُجّل في هذا الوقت من العام منذ ثماني سنوات؛ بينما تُشَكل عطلة نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الذكرى (ميموريال داي)، بداية الموسم الرئيسي للسفر برًّا.