أسعار الذهب تتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأمريكية

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائدة على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.