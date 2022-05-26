أسعار النفط ترتفع.. مزيج برنت عند 114.41 دولار للبرميل

وحسب ما نقلت "رويترز"، صرح "تشارلز ميشيل" رئيس المجلس الأوروبي أمس بأنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في الثلاثين من مايو.