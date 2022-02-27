أندية ومطاعم ومكاتب.. مشروع سياحي بكورنيش الدمام بإيرادات 50 مليوناً

أرست أمانة المنطقة الشرقية، المشروع الاستثماري للمركز الترفيهي السياحي بـ"كورنيش الدمام"، بإجمالي إيرادات 50 مليون ريال؛ حيث يأتي ذلك امتداداً لجهود الأمانة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بالمنطقة، والإسهام في تنمية المنطقة عبر إشراك القطاع الخاص.

وأوضحت أن المشروع يقع على مساحة 9878 متراً مربعاً، ويشمل أنشطة عديدة منها أندية رياضية رجالي ونسائي وللأطفال، ومجمع مطاعم، وكافيهات، وصالة ألعاب، وبولينج، ومكاتب إدارية، ومركز تجميل نسائي.

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق "فرص" للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.