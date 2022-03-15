اتحاد الغرف يوقع اتفاقية إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للغرف التجارية

وذكر أن هذه المبادرة تأتي متسقة مع التطور الكبير في الأعمال بالمملكة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الأعمال، وحرص الدولة على تسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال والمشتركين وجذب الاستثمارات الخارجية في جعل بيئة المملكة بيئة جاذبة للاستثمار ومركزًا إقليميًا في جذب الشركات العالمية.