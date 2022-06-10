"الاستثمار والامتياز التجاري" يتهيأ بالرياض.. "الغرف" راعٍ و"العجلان" يوضح

يرعى اتحاد الغرف التجارية السعودية فعاليات معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة، والمقرر عقده خلال الفترة 12-14 يونيو الجاري، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من المستثمرين والشركات ورواد الأعمال؛ تأكيداً لدوره الاقتصادي.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان: إن المملكة مهتمة بقطاع الامتياز التجاري "الفرنشايز"؛ حيث صدر نظام الامتياز التجاري السعودي في العام 2019 ليشكل إطلاقًا لقدرات القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه، فيما تعمل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية على نشر ثقافة الامتياز التجاري وتشجيع رواد الأعمال السعوديين للدخول في هذا النوع من الأعمال التجارية.
وأضاف "العجلان" أن رعاية الاتحاد لهذه الفعالية تنبع من إيمانه بأهمية قطاع الامتياز التجاري وما يشهده من نمو وتطور كبيرين، والتوجه نحو توسع الأعمال من خلال هذا النظام وتمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية؛ مما ساهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودي وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة، مؤكداً استمرار الاتحاد في دعم هذا القطاع ورواد الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة في الاتحاد والغرف التجارية واللقاءات على المستوى الإقليمي والدولي بما يدعم رواد الأعمال السعوديين ويرفع من معدلات العلامات التجارية في السوق السعودي.
وقالت المديرة التنفيذية لشركة الامتيازات الوطنية والمسؤولة عن تنظيم المعرض ، عبير بنت عبدالله جليح: "نعود اليوم بعد غياب طويل مع نخبة مميزة من رواد الأعمال المبدعين؛ لنشهد انطلاقاً واسعاً للعلامات التجارية المحلية؛ حيث يقدم المعرض بهذه الفترة تنوعاً مختلفاً في عرض الفرص الاستثمارية؛ سعياً لتحقيق أعلى مستوى من الاستثمارات الدولية من خلال الفرص المقدمة في المعرض وتقديم الفرصة لكل الشركات والعلامات التجارية للانتشار والتوسع في أعمالها بجميع القطاعات".
وأضافت: "قمنا في هذه النسخة بافتتاح المنصة افتراضياً من خلال الموقع الخاص بالحدث؛ وذلك لدعم المانحين والممنوحين والتعريف الكامل بالعلامة التجارية وفرصة الاختيار الجيدة حسب حجم الاستثمار؛ حيث تتراوح الفرص من 150 ألف ريال حتى 15 مليون ريال كحجم استثمار ، وسوف يكون هناك منصة متخصصة تناقش نظام الامتياز التجاري وتقديم ورش عمل متنوعة يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصبن بالعلامات التجارية والاستشارات, وعرض قصص النجاح على المستويين الدولي والمحلي. ويعتبر المعرض فرصة مباشرة للقاء أصحاب القرار والجهات التمويلية والحكومية الداعمة للمستثمرين والامتياز التجاري".
بدورها وجهت "جليح" الشكر الجزيل لاتحاد مجلس الغرف السعودية ورئيس الاتحاد عجلان بن عبدالعزيز العجلان الذي حرص على دعم هذا المعرض بما يخدم قطاع الاستثمار والامتياز التجاري، معتبرة هذه الشراكة جزءًا هامًّا في جذب المستثمرين على صعيد المملكة ودول مجلس التعاون والوطن العربي.
يُذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي تأتي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه هذا المعرض الذي يتطلع المنظمون للمنتدى لجعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات؛ حيث يشكل فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.