"الاستثمار والامتياز التجاري" يتهيأ بالرياض.. "الغرف" راعٍ و"العجلان" يوضح

وأضاف "العجلان" أن رعاية الاتحاد لهذه الفعالية تنبع من إيمانه بأهمية قطاع الامتياز التجاري وما يشهده من نمو وتطور كبيرين، والتوجه نحو توسع الأعمال من خلال هذا النظام وتمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية؛ مما ساهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودي وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة، مؤكداً استمرار الاتحاد في دعم هذا القطاع ورواد الأعمال من خلال الأنشطة المختلفة في الاتحاد والغرف التجارية واللقاءات على المستوى الإقليمي والدولي بما يدعم رواد الأعمال السعوديين ويرفع من معدلات العلامات التجارية في السوق السعودي.