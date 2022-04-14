التصنيف A.. "فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

وتوقعت الوكالة أن يظل الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025؛ مضيفة أن الحكومة ستحتفظ أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي.