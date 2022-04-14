التصنيف A.. "فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن رفع نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها الائتماني للمملكة عند "A".
وقالت في تقرير اليوم الخميس: "تعكس مراجعة التوقعات التحسن في الميزانية العمومية؛ نظرًا لارتفاع عائدات النفط، والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة".
وكشفت الوكالة، أن الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية؛ سيظل أقوى بكثير من "A" متوسط.
وتوقعت الوكالة أن يظل الديْن الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025؛ مضيفة أن الحكومة ستحتفظ أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي.