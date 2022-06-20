"الحبوب" ترسي الدفعة الثانية من القمح المخصص لمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الثانية من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج، والتي تعادل 20% أي بنحو (700) ألف طن من حجم استهلاك المملكة؛ وذلك في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح، بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالاستهلاك المحلي.. وأشار إلى أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج.