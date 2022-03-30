"السوق المالية" تتلقى 1.360 بلاغًا و14.372 شكوى خلال 2021م

وشكلت البلاغات المتعلقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص الحصة الكبرى من البلاغات في هذا العام بنسبة 50.5% من إجمالي البلاغات وبلغت 687 بلاغًا، وجاء في المرتبة الثانية البلاغات العامة بنسبة 15.7%، التي اشتملت على 214 بلاغًا، أما المرتبة الثالثة فقد استحوذت عليها البلاغات المتعلقة بحوكمة الشركات المدرجة بنحو 198 بلاغاً تمثل 14.6% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات المتعلقة بأعمال مؤسسات السوق المالية بـ 125 بلاغاً تمثل 9%، ثم بلاغات متعلقة بسلوكيات السوق بنسبة 7%، فيما جاءت البلاغات المتعلقة بالصناديق والمنتجات الاستثمارية والبلاغات المتعلقة باشتباه غسل الأموال في المرتبين الأخيرتين بحصة 1% لكل منهما.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن الهيئة خلال عام 2021م تلقت 14.372 شكوى مقارنةً بـ 10.391 شكوى في عام 2020م، وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من المؤسسات المالية بـ 6.605 شكاوى تمثل 46% من إجمالي الشكاوى، تلا ذلك الشكاوى المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية بـ 1.847 شكوى تمثل 12.9% من الإجمالي، تلتها طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية بـ 1.317 شكوى تمثل 9.2% من إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الهيئة.