"برنت" ما زال فوق الـ107 دولارات.. أسعار النفط تتراجع في تعاملات محدودة

وقال فاندانا هاري مؤسس شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط: إن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي، يكاد يكون معدومًا؛ لكن لا أحد يستطيع أو يريد قول ذلك صراحة.