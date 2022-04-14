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"برنت" ما زال فوق الـ107 دولارات.. أسعار النفط تتراجع في تعاملات محدودة

ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض
"برنت" ما زال فوق الـ107 دولارات.. أسعار النفط تتراجع في تعاملات محدودة
سبق
سبق

تراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية؛ إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاعٍ أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، هبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولارات للبرميل؛ في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار؛ أي 1.3% إلى 102.93 دولارًا للبرميل بحسب "رويترز".

وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأمريكية أمس الأربعاء، ليغلقا على ارتفاع بنحو أربعة دولارات.

وقال فاندانا هاري مؤسس شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط: إن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي، يكاد يكون معدومًا؛ لكن لا أحد يستطيع أو يريد قول ذلك صراحة.

وأضاف: "لكن مجرد التلويح بذلك سيكون كافيًا للإبقاء على علاوة المخاطر".

أسعار النفط
النفط

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