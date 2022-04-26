تداعيات الحرب.. قرار أمريكي لمواجهة الهبوط التاريخي لمخزونها النفطي

وقالت أيضاً إن المستهلكين الأمريكيين مستعدون لاستيعاب بعض تلك التكاليف ككبش فداء، بينما يشدّد العالم موقفه من روسيا، لكن إدارة بايدن تريد ضمان أنها يمكنها تخفيف أي تأثير، خصوصاً على الأشخاص منخفضي الدخل في الطبقة المتوسطة الذين سيتضررون أكثر من أي أحد".