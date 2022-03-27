"تداول": إقرار هيكل المقابل المالي الجديد للخدمات المقدمة من الشركات التابعة

وبيّنت أنه سيتم احتساب الهيكل الجديد للمقابل المالي نظير الخدمات المشار إليها أعلاه الذي ستتقاضاه كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على النحو الآتي:

- يكون المقابل المالي نظير خدمة التداول الذي ستتقاضاه شركة تداول السعودية بواقع 0.00009؛ أي ما يساوي 0.9 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

- يكون المقابل المالي نظير خدمة التسوية الذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بواقع 0.00005؛ أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

- يكون المقابل المالي نظير خدمة الحفظ الذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بواقع 0.00001؛ أي ما يساوي 0.1 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

- يكون المقابل المالي نظير خدمة المقاصة الذي ستتقاضاه شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) بواقع 0.00005؛ أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.