"تداول السعودية" تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في 4 يوليو

أعلنت تداول السعودية نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في تاريخ 4 يوليو 2022 التي ستتم مقاصتها من قِبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".
وقالت "تداول" في بيان لها، إن العقود المستقبلية للأسهم المفردة تعد ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة العربية السعودية.
وبيّنت أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، إضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.
وأشارت إلى أنه تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.