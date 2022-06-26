"تداول السعودية" تعتزم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في 4 يوليو

وأشارت إلى أنه تم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.