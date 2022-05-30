تطبيق دراهم للتقنية المالية يجذب أول استثمار لمسرعة Y Combinator الأمريكية في السعودية

أعلنت المسرعة الأمريكية العالمية الأشهر Y Combinator والتي تم تأسيسها في الولايات المتحدة عام 2005، هذا اليوم عن أول استثمار لها في السوق السعودي و حظي به تطبيق «دراهم» للتقنية المالية والذي انطلق من مدينة الرياض منتصف العام الماضي. لينضم دراهم للمسرّعة التي ساهمت في إنجاح أكثر من 3 آلاف شركة تقنية حول العالم من أشهرها Airbnb وDropbox وCoinbase وغيرها.