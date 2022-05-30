تطبيق دراهم للتقنية المالية يجذب أول استثمار لمسرعة Y Combinator الأمريكية في السعودية

أعلنت المسرعة الأمريكية العالمية الأشهر Y Combinator والتي تم تأسيسها في الولايات المتحدة عام 2005، هذا اليوم عن أول استثمار لها في السوق السعودي و حظي به تطبيق «دراهم» للتقنية المالية والذي انطلق من مدينة الرياض منتصف العام الماضي. لينضم دراهم للمسرّعة التي ساهمت في إنجاح أكثر من 3 آلاف شركة تقنية حول العالم من أشهرها Airbnb وDropbox وCoinbase وغيرها.
تطبيق «دراهم» يعتمد على ربط الحسابات البنكية للمستخدمين بشكل مباشر ويقوم بتحليل جميع المصروفات المالية وينشئ خطة استثمارية تلقائية بناءً على معدل المخاطرة المحدد بشكل ذكي عبر محرك دراهم بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يهدف التطبيق إلى أن يكون مساعدًا ماليًا رقميًا للأفراد عبر استخدام أنظمة المصرفية المفتوحة التي أُعلن عنها مؤخراً.
هذا وقد تم طرح التطبيق بخصائص تجريبية الأسبوع الماضي في متجر تطبيقات آبل الرسمي App Store في السعودية والإمارات والبحرين (ربط مباشر متكامل مع البنوك الإماراتية والعمل قائم على إضافة ربط مباشر للبنوك السعودية والبحرينية بشكل تدريجي).
يذكر بأن «دراهم» قد أغلقت جولة استثمارية سابقة غير معلنة عبر صندوق Sanabil 500 MENA وعدة شركات استثمارية خليجية أخرى بما في ذلك مستثمرين ملائكيين.
وتأسس تطبيق «دراهم» للتقنية المالية في أغسطس 2021 على يد كل من سلطان الخيال و ياسر الشريهي، وقد عبّرا رفقة فريقهم الناشئ خلف «دراهم» عن سعادتهم بهذا الإنجاز والذي يعد دلالة أن «دراهم» قادم بقوة و بمعايير عالمية يهدفون من خلالها إلى تقديم أفضل منتجات التقنية المالية للأفراد في المنطقة وتصديرها لاحقًا للعالم من قلب السعودية وتحت ظل رؤية المملكة 2030.