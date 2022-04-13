تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع عند 106.84 دولار للبرميل

وعلى جانب آخر كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين انخفاض واردات النفط الخام بنسبة 14% خلال مارس على أساس سنوي، مع تأثير الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19" على الطلب في البلاد؛ إذ استوردت الصين 42.71 مليون طن الشهر الماضي بما يعادل 10.06 مليون برميل يوميًّا.