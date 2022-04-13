تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع عند 106.84 دولار للبرميل

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع صدور بيانات المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل الجاري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير لصعود 300 ألف برميل.
في حين انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبط مخزون المقطرات 2.9 مليون برميل خلال نفس الفترة.
وعلى جانب آخر كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين انخفاض واردات النفط الخام بنسبة 14% خلال مارس على أساس سنوي، مع تأثير الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19" على الطلب في البلاد؛ إذ استوردت الصين 42.71 مليون طن الشهر الماضي بما يعادل 10.06 مليون برميل يوميًّا.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين": إن موسكو قادرة على إعادة توجيه صادراتها من موارد الطاقة بعيدًا عن الغرب.
وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 2.1% عند 106.84 دولار للبرميل في الساعة 5:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 1.8%، مسجلًا 102.43 دولار للبرميل.