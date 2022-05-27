حسب الكفاءة التشغيلية.. "بلومبيرغ" تنشر مقارنة بين أداء الموانئ السعودية والأمريكية

وتفصيلاً، كشفت الوكالة تصدُّر ميناء الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّا من حيث الكفاءة التشغيلية، وذلك وفق نتائج تقرير البنك الدولي الذي أبرز تقدُّم المملكة العربية السعودية على صعيد قطاع النقل البحري والموانئ، من خلال تحقيق الموانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناء عالميًّا بتصدُّر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى. كما كشف تقرير البنك الدولي تقدُّم ميناء جدة الإسلامي إلى المرتبة الثامنة عالميًّا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية على مستوى العالم.