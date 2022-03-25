"سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار دولار أمريكي؛ ما يعادل 4.65 مليار ريال، على أن تكتمل إجراءات الصفقة كافة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح؛ إن الصفقة سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة شركة سالك كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة.
وأضاف الرميح؛ أن الاستثمار مع شركة أولام الزراعية يأتي في إطار مساهمة "سالك" بتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال تنويع استثماراتها الخارجية في المناطق ذات الميز النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الرميح؛ إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة تعد إضافة إلى محفظة استثمارات سالك العالمية؛ نظراً لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكاناتٍ كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي؛ مؤكداً في الوقت نفسه أن "سالك" تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية؛ ما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية، وهو ما يعزّز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي، وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.
يُشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة، ومقرها في سنغافورة، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام، ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة، وفي عام 2021 قامت الشركة بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات، وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار أمريكي.