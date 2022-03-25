"سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 35.43 % من شركة أولام الزراعية القابضة

وأشار الرميح؛ إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة تعد إضافة إلى محفظة استثمارات سالك العالمية؛ نظراً لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكاناتٍ كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي؛ مؤكداً في الوقت نفسه أن "سالك" تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية؛ ما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية، وهو ما يعزّز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي، وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.