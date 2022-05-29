"سمة" و"بنفت".. السعودية والبحرين تُفَعّلان الربط التقني لتبادل المعلومات الائتمانية

يُذكر أن خطوة الربط التقني بين "سمة" و"بنفت" تأتي تعظيمًا لدور صناعة المعلومات الائتمانية، كما تُعد قوة جوهرية لإحكام الرقابة والإشراف، وزيادة مستويات الشفافية والإسهام في دعم استقرار القطاع المالي لدول مجلس التعاون؛ حيث تسعى الجهات الإشرافية والرقابية -من خلال مشروع الربط الخليجي- إلى نشر مزيد من الشفافية والتعرف على الملاءة المالية لقطاع الأعمال، وتجسيد السلوكيات الائتمانية، مع ضمان توفير الحماية والأمن للبيانات التي يجري تبادلها ونقلها عبر شبكة مراكز الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد أمرًا جوهريًّا لحماية تلك البيانات والمعلومات من المخاطر المرتبطة بها.