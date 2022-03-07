سهم أرامكو يلامس أعلى مستوى منذ الإدراج.. 46 ريالاً والارتفاع 3 %

ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بأكثر من 3 % في جلسة اليوم، حيث لامس سعر السهم أعلى مستوى منذ الإدراج عند 46 ريالاً.

وسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، مدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودي، وجاء هذا الارتفاع وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم، حتى الآن.

وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية لشركة "أرامكو السعودية"، إلى نحو 9.2 تريليون ريال، بما يعادل 2.45 تريليون دولار.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً اليوم، حيث تجاوز خام برنت حاجز 139 دولاراً للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه لأدنى من 130 دولاراً للبرميل، وسط تقارير تؤكّد أن الولايات المتحدة تناقش حظر واردات النفط الروسي.

كما حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات مرة أخرى رقماً قياسياً، حيث اقترب من 2500 دولار لكل 1000 متر مكعب.