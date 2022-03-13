سوق الأسهم.. التداولات 8 مليارات ريال و209 ملايين سهم تقاسمتها 430 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والشرقية للتنمية، والمنجم، وكيان السعودية، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، ودور، وميد غلف، وعناية، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.83% و5.58%.