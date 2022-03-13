سوق الأسهم.. التداولات 8 مليارات ريال و209 ملايين سهم تقاسمتها 430 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 78.76 نقطة ليقفل عند مستوى 12605.40 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والشرقية للتنمية، والمنجم، وكيان السعودية، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، ودور، وميد غلف، وعناية، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.83% و5.58%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وكيان السعودية، والتصنيع الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، وعلم الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 148.67 نقطة ليقفل عند مستوى 24640.69 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 98 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و170 ألف سهم تقاسمتها 4344 صفقة.