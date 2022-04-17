سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 13682.39 نقطة

وكانت أسهم شركات الصادرات، وعسير، وبترو رابغ، والطباعة والتغليف، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جرير، والنهدي، وأكوا باور، والدرع العربي، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.62% و3.01%.