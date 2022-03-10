سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12684 نقطة

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والجوف، وأسواق المزرعة، والعالمية، وسليمان الحبيب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكيميائية، وأرامكو السعودية، والمعذر ريت، ومتطورة، وتشب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.15%.