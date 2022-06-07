سوق الأسهم اليوم.. 152 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ودار الأركان، وسابك، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.