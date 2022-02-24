شركة "طاقة" توقع عقداً لتقديم خدمات تكسير الآبار بالضغط الهيدروليكي

أعلنت شركة طاقة لخدمات الآبار وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، عن توقيع عقد لتقديم خدمات تكسير الآبار (تكسير وتفتيت طبقات الأرض بالضغط الهيدروليكي).

وتفصيلاً، تقدر قيمة العقد بأكثر من مليار ريال سعودي خلال مدة العقد التي قد تمتد إلى خمس سنوات.

ويشكل هذا العقد زيادة كبيرة في حصة الشركة من سوق خدمات ومعدات حقول النفط والغاز بالمنطقة، ويشمل نطاق العمل خدمات التكسير والتثقيب واختبار الآبار والأنابيب الملفوفة، وتقديم خدمات التكسير متعددة المراحل.

وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد بن محمد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة: "يعتبر هذا العقد نقطة تحول في مسيرة الشركة، حيث إنه يحقق أحد أهم أهداف إستراتيجية طاقة لتنمية الأعمال من خلال الفوز بحصة أكبر من المشاريع العملاقة من سوق خدمات ومعدات حقول النفط مثل التكسير الهيدروليكي المتكامل.

وأضاف: "أود أن أعبر عن جزيل الشكر لعملائنا الكرام على ثقتهم في شركة طاقة وشركاتها التابعة".