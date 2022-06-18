فلسفة إعادة 9 ملايين برميل نفط للسوق.. "باركيندو": هذا هو هدفنا و"أوبك+"

وردًّا على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 ملايين برميل يوميًّا إلى السوق وفقًا لقرار "أوبك+" الأخير ستساعد في خفض أسعار النفط؛ قال: "لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله"، مشيرًا إلى أن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".