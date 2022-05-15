في مطلع تعاملات الأحد.. الأسهم السعودية تقفز 175 نقطة

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "فوق أن نتائج العام الماضي كانت متميّزة جداً على الصعيدين المالي والتشغيلي، واصلت الشركة تقدمها وإنجازاتها وتفاعلها مع الأسواق فجاءت نتائج الربع الأول من هذا العام في مستوى استثنائي، بما يجعلها أقوى أرباح فصلية منذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019. وهي في الواقع من أقوى الأرباح الفصلية على مستوى العالم.