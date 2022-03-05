كشريك الطيران الرسمي.. "طيران ناس" يشارك في معرض الدفاع العالمي بالرياض

يشارك "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من السادس إلى التاسع من مارس الجاري؛ حيث يوفر فرصة استثنائية لاستعراض خطط الأعمال والتوسع لدى الشركة في الحدث العالمي الذي يُعقد كل عامين.

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