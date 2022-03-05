كشريك الطيران الرسمي.. "طيران ناس" يشارك في معرض الدفاع العالمي بالرياض

يشارك "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي، والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من السادس إلى التاسع من مارس الجاري؛ حيث يوفر فرصة استثنائية لاستعراض خطط الأعمال والتوسع لدى الشركة في الحدث العالمي الذي يُعقد كل عامين.
ويشارك "طيران ناس" بصفته شريك الطيران الرسمي لمعرض الدفاع العالمي 2022؛ نظرًا لما يمثله من أهمية في تعزيز موقع المملكة العالمي لاستضافة هذا النوع من الفعاليات.
وسيجمع المعرض نخبة من خبراء القطاع يتقدمهم وزراء وممثلو حكومات رفيعي المستوى، إلى جانب كبرى شركات الدفاع والطيران بالمملكة والعالم؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب خلال الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن، واستكشاف التحديات العصرية في هذا القطاع.
وقال "طيران ناس": المشاركة ستكون على عدة أوجه حيث ستشارك طائرة طيران ناس ما هو أحدث في أسطولها، بالتواجد في المعرض لإتاحة الفرصة للزوار بمشاهدتها، بالإضافة إلى دخولها في عرض محاكاة الأول من نوعه، وتشارك طيران ناس بجناح مصاحب داخل القاعة الرئيسية.