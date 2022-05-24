كيف ينظر الناس للنفط؟.. "صورة لنمو الاقتصاد السعودي" يؤطرها "الجدعان"

من جهته، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة، إن بلاده تتوقع انخفاضاً كبيراً في العجز بالموازنة العامة للنصف الأول من 2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وقال متحدثاً في الجلسة: "لا شك أن أسعار النفط المرتفعة تقلل من احتياجات التمويل"، وأوضح الوزير أن البحرين تشهد نمواً اقتصادياً قوياً عقب جائحة "كورونا"، بدءاً بعام 2021، ويتسارع في عام 2022، وأوضح أن هذا النمو يشمل القطاعات كافة، "لدينا اقتصاد متنوع. وفي الربع الأخير من العام الماضي، حققنا تمثيلاً نسبته 81 % للقطاع غير النفطي في الاقتصاد".