مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12053.44 نقطة

وكانت أسهم شركات بوبا العربية، باتك، شمس، الإعادة السعودية، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، متطورة، الصقر للتأمين، الصادرات، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.63% و9.96% .