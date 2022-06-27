مجموعة موسى الموسى تُطوِّر 20 مليون متر مربع من المشاريع وفق خططها الاستراتيجية

تعد مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة إحدى أكبر شركات التطوير العقاري من حيث حجم مشاريعها في المملكة، حيث طورت المجموعة ما يقارب 20 مليون متر مربع من المشاريع وفق خططها الاستراتيجية؛ لإيجاد أفضل الحلول العقارية والمساهمة في التطور العمراني للمملكة.
وفي ظل رؤية المملكة 2030؛ وضعت المجموعة نصب أعينها أن تكون أحد أبرز صناع القطاع العقاري من خلال زيادة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030، من خلال تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، والمساهمة في تهيئة فرص العمل والاستثمارات المميزة، ودعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.
ويعد التزام مجموعة موسى بن عبدالعزيز الموسى العقارية بمسؤوليتها تجاه المجتمع جزءاً من خططها الاستراتيجية المبنية عليها، وترتكز على قيم: العنصر البشري، والمبادرات الصديقة للبيئة، والتوريد المسؤول، والخصوصية والسلامة العامة، والحوكمة والنزاهة، وخدمة المجتمع في جميع أعمالها بتقديم قيمة مضافة ومنفعة مستدامة.
وقد وضعت المجموعة مبادرات استراتيجية لضمان استمرار مساعيها وتحسين أدائها في جميع هذه المجالات.