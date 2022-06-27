مجموعة موسى الموسى تُطوِّر 20 مليون متر مربع من المشاريع وفق خططها الاستراتيجية

وفي ظل رؤية المملكة 2030؛ وضعت المجموعة نصب أعينها أن تكون أحد أبرز صناع القطاع العقاري من خلال زيادة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030، من خلال تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، والمساهمة في تهيئة فرص العمل والاستثمارات المميزة، ودعم وتطوير القطاع العقاري في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030.