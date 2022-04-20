مخاوف نقص المعروض تدفع أسعار النفط للتعافي.. برنت فوق الـ107 دولارات

وكان إنتاج مجموعة "أوبك+" أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميًّا من المستوى المستهدف في مارس، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميًّا عن المستهدف؛ في حين أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.