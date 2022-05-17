مزيج "برنت" عند 114 دولاراً.. أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط اليوم مع مقاومة المجر مسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، في خطوةٍ قد تؤدي إلى تراجع الإمدادات العالمية، فضلاً عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.