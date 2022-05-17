مزيج "برنت" عند 114 دولاراً.. أسعار النفط تتراجع
انخفضت أسعار النفط اليوم مع مقاومة المجر مسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، في خطوةٍ قد تؤدي إلى تراجع الإمدادات العالمية، فضلاً عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 114.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 113.85 دولار للبرميل، وصعد الخامان بأكثر من اثنين في المائة، أمس الإثنين، في أعقاب قفزة بنسبة أربعة في المائة يوم الجمعة.
وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وفقا لـ"رويترز".
لكن محللين قالوا إن المعنويات بشأن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل عام وسط تفاؤل بخصوص تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
وكشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الإثنين، أن المخزونات في احتياطي النفط الإستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1987.