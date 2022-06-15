مع ترقبٍ لقرار أمريكي.. أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 121.69 دولارًا
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بزيادة كبيرة لمعدل الفائدة.
ويتوقع المستثمرون رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الأمريكية 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الأكبر منذ عام 1994، لمواجهة ارتفاع التضخم.
وأظهر اقتصاد الصين بعضَ علامات الانتعاش؛ إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% خلال مايو على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تراجعها.
وتوقعت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط إلى 101.8 مليون برميل يوميًّا في النصف الثاني من العام الحالي، ليتجاوز مستويات ما قبل "كوفيد-19".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.43% أو 52 سنتًا عند 121.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.42% أو 50 سنتًا إلى 119.43 دولارًا للبرميل.