مع ترقبٍ لقرار أمريكي.. أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 121.69 دولارًا

وتوقعت "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط إلى 101.8 مليون برميل يوميًّا في النصف الثاني من العام الحالي، ليتجاوز مستويات ما قبل "كوفيد-19".