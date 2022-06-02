مَن أكبر مُشترٍ؟.. مخاوف "أزمة القمح العالمية" تتجه للحل مع هذه الدولة

ووفقًا لتقديرات "أيكون كومودوتيز" للسمسرة، أنهى المزارعون في أستراليا، التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم في 2021- 2022، زراعة محصول العام الحالي من القمح على مساحة بلغت 35.7 مليون فدان، وهي أعلى مساحة على الإطلاق؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".