موافقة الهيئة على طلب شركة الزيت "أرامكو السعودية" زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) زيادة رأس مالها من (60,000,000,000) ريال إلى (75,000,000,000) ريال، وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (15,000,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (200,000,000,000) سهم إلى (220,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (20,000,000,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.