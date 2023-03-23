إيرادات وإنفاق.. إلى أين وصل قطار أرباح العالم من ألعاب "بي سي" و"بلايستيشن"؟

تراجعت إيرادات قطاع ألعاب الفيديو العالمية على أجهزة "بي سي" والأجهزة المنزلية "بلاستيشن، إكس بوكس، وسويتش" 2.2% خلال 2022، لتصل إلى 92.3 مليار دولار، مقابل 94.4 مليار دولار في 2021.
وجاءت 56.2% من الإيرادات من ألعاب الأجهزة المنزلية بـ51.8 مليار دولار من خلال 611 مليون لاعب؛ بينما حققت ألعاب "بي سي" 38.2 مليار دولار من خلال 1.1 مليار لاعب، إلى جانب الإنفاق على ألعاب المتصفح بقيمة 2.3 مليار دولار.
وعلى مستوى الإنفاق، سيطرت الولايات المتحدة والصين على 48% من حجم الإنفاق في 2022؛ حيث أنفق لاعبو الولايات المتحدة 29 مليار دولار؛ بينما أنفق الصينيون 15.2 مليار دولار.
وبحسب بيانات شركة نيوزوو، فقد تصدرت أمريكا الشمالية أعلى المناطق تحقيقًا للإيرادات بـ31.2 مليار دولار في 2022 على الرغم من تراجعها بـ4.2% على أساس سنوي، تليها آسيا بـ30.2 مليار دولار، ثم أوروبا بـ24.3 مليار دولار، ثم أمريكا اللاتينية بـ4.2 مليارات دولار، وأخيرًا الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعد المنطقة الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا في الإيرادات 2.9% لتحقق 2.5 مليار دولار.
وتعد ألعاب "بي سي" والأجهزة المنزلية أكثر شيوعًا بشكل عام في أسواق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وكوريا الجنوبية والصين.
أما بالنسبة للأسواق الناشئة، مثل الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ فدائمًا ما تكون ألعاب الجوال الخيار الأول؛ لكن في 2022 شهدت هذه المناطق نموًّا طفيفًا في مبيعات أجهزة ألعاب "بي سي" والأجهزة المنزلية؛ بسبب النمو السكاني وتطور طرق الدفع عبر الإنترنت.
أما بالنسبة لعدد ساعات اللعب التي قضاها اللاعبون، فتراجعت 23% في 2022، لتصل إلى أكثر من 100 مليار ساعة العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى تخفيف قيود كوفيد- 19 في عدد من مناطق العالم وتأخر إصدارات جديدة من الألعاب.
وشهدت أسواق الألعاب العام الماضي، أول تراجع لها منذ أكثر من عقد، بسبب عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية بعد إغلاقات كورونا؛ مما تسبب في انخفاض وقت اللعب على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية مقارنة بـ2021، وانخفض وقت اللعب الإجمالي 15% تقريبًا؛ فضلًا عن تسجيل انخفاض في الإنفاق على أساس سنوي.
وتعمل أسواق أجهزة بي سي والأجهزة المنزلية حاليًا على تعديل أوضاعها بعد وباء كورونا؛ لكن الأداء العام لا يزال يفوق التوقعات السابقة، وسيظل مجال التطور متاحًا في الأعوام المقبلة؛ حيث نمت سوق الألعاب على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية بمعدل نمو سنوي مركب بأكثر من 5.8% بين عامي 2015 و2022، إلى جانب تجاوز سوق الألعاب توقعات ما قبل كوفيد بأكثر من 32 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.