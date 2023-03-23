إيرادات وإنفاق.. إلى أين وصل قطار أرباح العالم من ألعاب "بي سي" و"بلايستيشن"؟

وتعمل أسواق أجهزة بي سي والأجهزة المنزلية حاليًا على تعديل أوضاعها بعد وباء كورونا؛ لكن الأداء العام لا يزال يفوق التوقعات السابقة، وسيظل مجال التطور متاحًا في الأعوام المقبلة؛ حيث نمت سوق الألعاب على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية بمعدل نمو سنوي مركب بأكثر من 5.8% بين عامي 2015 و2022، إلى جانب تجاوز سوق الألعاب توقعات ما قبل كوفيد بأكثر من 32 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.