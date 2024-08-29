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الدولار ينخفض وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الدولار ينخفض وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
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انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم، بنسبة 0.07% إلى 100.94 نقطة، وسط ترقب لقراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

وفي العملات الأخرى، تراجع اليورو قليلًا ووصل في أحدث التداولات إلى 1.1135 دولار؛ بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.3209 دولار، وحوّم الدولار الأسترالي قُرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر، مرتفعًا 0.27% إلى 0.6803 دولار، ولم يشهد الين تغيرًا يُذكر عند 144.67 للدولار، ويتجه لتسجيل مكاسب 3.7% خلال الشهر؛ بينما حقق الدولار النيوزيلندي أداءً قويًّا بشكل ملحوظ في الجلسة الآسيوية، وصعد إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 0.6295 دولار.

الدولار الأمريكي

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